Mauricio Pocchetino feierte am Sonntag seinen 26. Hochzeitstag. Zufall oder nicht - aber seine Spurs siegten bei Everton 6:2.

Mauricio Pocchetino © APA/AFP/OLI SCARFF

Mauricio Pocchetino ist mit Tottenham in der Liga hervorragend unterwegs. Bei Everton setzten sich die Spurs 6:2 durch. 2:6 war also der Endstand. Ausgerechnet am 26. Hochzeitstag von Pocchetino und seiner Frau, wie der Tottenham-Trainer nach dem Spiel erklärte.

"Den ganzen Tag habe ich überlegt, was ich meiner Frau schenken könnte", sagt Pocchetino. "Und das ist das Geschenk." Ob der Argentinier auch ein anderes Geschenk hat? "Ich werde so spät nach Hause kommen. Meine Liebe ist genug."

Pochettino is a true romantic. 😍 pic.twitter.com/iRAkTdpu2S — BBC Sport (@BBCSport) December 23, 2018