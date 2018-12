Die beiden Londoner Spitzenvereine Arsenal und Tottenham sowie Southampton und Everton sollen hinter Salzburgs Nachwuchshoffnung her sein. Ex-Bulle Soriano kehrt China den Rücken.

Hannes Wolf ist heiß begehrt © GEPA pictures

Er ist wohl die heißeste Aktie in Österreichs Fußball-Bundesliga: Hannes Wolf. Der Steirer im Dienste von Red Bull Salzburg soll laut dem englischen "Mirror" das Interesse einiger Premier-League-Klubs geweckt haben, darunter auch zwei absolute Spitzenvereine: Arsenal und Tottenham.

Aber auch Southampton soll den 19-Jährigen, der in der laufenden Saison für die Bullen in 21 Spielen vier Treffer erzielte und neun Assists beisteuerte, ins Visier genommen haben. Dort würde Wolf auf Ralph Hasenhüttl treffen - wie der künftige Coach kommt auch das Salzburg-Juwel ursprünglich aus Graz. Angeblich vierter Interessent ist Everton, wo Wayne Rooney seine Weltkarriere startete. Wolfs Vertrag in der Mozartstadt läuft noch bis 2020.

Ein Ex-Salzburg-Spieler steht hingegen vor seiner Rückkehr nach Europa. Jonatan Soriano wird China verlassen - zumindest seinen aktuellen Verein Beijing Sinobo Guoan. Das gab der Goalgetter, der für den Klub 31 Tore in 36 Spielen erzielt hat, nach dem Gewinn des chinesischen Pokals auf Instagram bekannt.

Laut spanischen Medien soll der 33-Jährige in seine Heimat zurückkehren, Betis Sevilla soll Interesse an dem Ex-Publikumsliebling der Mozartstädter haben. Aber auch der türkische Top-Klub Galatasaray Istanbul könnte Sorianos neuer Verein werden.