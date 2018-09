Was für ein Samstag für Marko Arnautovic: Der ÖFB-Teamspieler sorgt mit dem Tor zum 3:1 für West Ham für die Entschiedung im Spiel gegen Manchester United. Und dort wackelt Jose Mourinho jetzt ganz gewaltig.

Arnautovic sorgte gegen ManUnited mit seinem Tor zum 3:1 für die Entscheidung © APA/AFP/IAN KINGTON

Es war ein schwacher Saisonstart, aber ganz langsam kommt West Ham United ins Laufen: Gegen Manchester United setzten sich die "Hammers" mit 3:1 (2:0) durch und kommen damit ganz langsam aus dem Tabellenkeller heraus. Erfreulich für das ÖFB-Team: Marko Arnautovic sorgte mit seinem Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung zugunsten seines Teams.

Nebeneffekt des Sieges der Londoner: Der Stuhl von Star-Trainer Jose Mourinho wackelt nun so gewaltig, dass manche bereits mit seiner Ablösung an diesem Wochenende rechnen. Vor dem Spiel war ja der Konflikt mit Didier Pogpa eskaliert, die Leistungen und vor allem Ergebnisse der "Reds" waren zuletzt alles andere als berauschend, inklusive blamablem Aus im Liga-Cup.

Gegen West Ham geriet man schon in Minute fünf in Rückstand, der Brasiliener Felipe Anderson traf mit der Ferse nach Zuspiel von Zabaleta. Das 2:0 durch Andrej Jarmolenko war etwas glücklich, sein Schuss nach einer Ecke im Strafraum wurde von Victor Lindelöf unhaltbar abgefälscht. Dann schien United aufzukommen, Marcus Rashford verkürzte ebenso mit einem sehenswerten Treffer, ebenfalls mit der Ferse. Doch dann schlug die Minute von Arnautovic, der am Sechzehner perfekt freigespielt wird und David de Gea im United-Tor nicht den Funken einer Chance lässt.