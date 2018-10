Facebook

Arnautovic sorgte gegen ManUnited mit seinem Tor zum 3:1 für die Entscheidung © APA/AFP/IAN KINGTON

Schön langsam kommt West Ham United in der Premier League in Fahrt: Gegen Manchester United setzten sich die "Hammers" mit 3:1 (2:0) durch, wobei Marko Arnautovic mit seinem Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung zugunsten seines Teams sorgte.

Nebeneffekt des Sieges der Londoner: Der Stuhl von Star-Trainer Jose Mourinho wackelt nun so gewaltig, dass manche bereits mit seiner Ablösung an diesem Wochenende rechnen, zumal United den schlechtesten Saisonstart seit der Saison 189/90 verzeichneten. Weniger als zehn Punkte nach sieben Spielen gab es seither nie. Vor dem Spiel war ja der Konflikt mit Paul Pogpa eskaliert, die Leistungen und vor allem Ergebnisse der "Reds" waren zuletzt alles andere als berauschend, inklusive blamablem Aus im Liga-Cup.

Gegen West Ham geriet man schon in Minute fünf in Rückstand, der Brasiliener Felipe Anderson traf mit der Ferse nach Zuspiel von Zabaleta. Das 2:0 durch Andrej Jarmolenko war etwas glücklich, sein Schuss nach einer Ecke im Strafraum wurde von Victor Lindelöf unhaltbar abgefälscht. Dann schien United aufzukommen, Marcus Rashford verkürzte ebenso mit einem sehenswerten Treffer, ebenfalls mit der Ferse. Doch dann schlug die Minute von Arnautovic, der am Sechzehner perfekt freigespielt wird und David de Gea im United-Tor nicht den Funken einer Chance lässt.

Im Tophit der Runde trennten sich Chelsea und der FC Liverpool 1:1. Der englische Teamstürmer Daniel Sturridge bewahrte die zuvor makellosen "Reds" mit einem traumhaften Schlenzer ins Kreuzeck spät vor der ersten Saisonniederlage (89.). Neuer Spitzenreiter ist Titelverteidiger Manchester City nach einem 2:0 gegen Brighton, Chelsea blieb Dritter.

Wie beim 2:1-Ligacupsieg am Mittwoch in Liverpool schien der derzeit überragende Eden Hazard wieder zu Chelseas Matchwinner zu werden. Das 1:0 des Belgiers war bereits das sechste Saisontor des Offensiv-Stars (25.). Doch Sturridge sorgte noch für eine Punkteteilung.

Zuvor hatte sich Pep Guardiolas Manchester City souverän gegen Brighton (ohne Markus Suttner) 2:0 durchgesetzt. Raheem Sterling (29.) und Sergio Aguero (65.) trafen. Die "Citizens" übernahmen mit dem nun besseren Torverhältnis mit 19 Punkten die Tabellenführung.

Sebastian Prödl stand beim 0:2 von Watford gegen Arsenal neuerlich nicht im Kader.