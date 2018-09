Facebook

Ryan Mason (links) © AP

Wir schreiben den 22. Jänner 2017. Beim Auswärtsspiel gegen Chelsea prallen Ryan Mason von Hull City und Gary Cahill bei einem Luftduell brutal mit den Köpfen zusammen. Beide Spieler bleiben schmerzverkrümmt auf dem Boden liegen. Während sich Cahill aber langsam wieder erholt, verändert sich für Mason in diesem Moment sein ganzes Leben.

"Ich spürte bei dem Zusammenprall, wie es in meinem Schädel krachte. Ich hatte unendlich große, unerträgliche Schmerzen. Es war, als wäre in meinem Kopf eine Bombe explodiert", erzählt der englische Nationalteamspieler in einem Interview mit "Four Four Two". Glücklicherweise reagierte der Klubarzt richtig und ließ Mason sofort in eine Spezialklinik transportieren - 61 Minuten später wurde der Spieler am gebrochenen Schädel operiert.

Mason ("Die Entscheidung des Arztes hat wohl mein Leben gerettet") fällt in ein Koma, wacht erst zwei Tage später wieder auf. "Alles war verschwommen und ich weiss noch, dass ich grosse Schmerzen hatte. Ich musste in einen Raum verlegt werden, in dem es mucksmäuschenstill war. Das kleinste Geräusch war zuviel. Selbst wenn Krankenschwestern auf dem Flur flüsterten, schien es mir, als würden sie mir direkt ins Ohr schreien."

Erst ein halbes Jahr später erfährt Mason, welche Maßnahmen die Ärzte bei ihm ergreifen mussten: "Ich war mir bewusst, dass ich Klammern und Metallplatten im Kopf hatte. Aber dass es insgesamt 14 Metallplatten sind, die von 28 Schrauben festgehalten werden, wusste ich nicht. Die Narbe war 15 Zentimeter lang und musste mit 45 Stichen genäht werden. Alle diese Klammern zu entfernen, war definitiv nichts angenehmes."

Fest stand für den heute 27-Jährigen, der 2014 bei Tottenham den Durchbruch geschafft hatte, dass er wieder Fußballspielen will. Manche Ärzte rieten ihm davon ab, andere sagten wiederum, dass es wieder möglich sein werde. Also begann er wieder zu trainieren, war auch bereits wieder bei 80 Prozent seines Leistungsvermögens. Dann aber der nächste Tiefschlag: "Im Februar zeigte eine Untersuchung, dass es Probleme mit dem Gehirn gibt. Spezialisten machten mir dann klar, was passieren könnte. Sie sagten mir, dass ich bei weiteren Kopfbällen schon mit 28 oder 29 Jahren an Demenz oder Epilepsie erkranken könne. Es sei überhaupt schon ein Wunder, dass ich derart gut genesen sei."

Für Mason war damit klar, dass er seine Karriere beenden werde. "Die Auskünfte der Ärzte zu hören, war natürlich verheerend. Aber ich war gerade Vater geworden und wenn ich meinen kleinen Sohn anschaute, war ich einfach nur glücklich. George gab meinem Leben einen anderen Sinn."

Heute hat Mason immer noch Schmerzen und Probleme: "Meine Verletzung spüre ich stets. Die beste Art, es zu beschreiben, ist für mich die: Du sitzt drei Stunden vor dem Fernseher und springst dann auf, weil es an der Tür geläutet hat. Da wird es dir schummrig, wenn du es zu schnell machst."

Trotzdem schreitet die Genesung weiter voran. "Rückblickend kann ich sagen, dass ich alle meine Träume erfüllen konnte. Ich durfte in der Premier League spielen, Captain meines Lieblingsklubs sein und für England auflaufen". Zu weit in die Zukunft zu planen, sei schwierig. Er helfe im Nachwuchs von Tottenham, absolviere eine Trainer-Ausbildung und sei TV-Experte. Grundsätzlich geniesse er aber einfach das Leben. "Wenn du beinahe gestorben bist und du eine zweite Chance erhältst, dann schätzt du alles viel mehr", sagt Ryan Mason. "Ich bin glücklich, wirklich."