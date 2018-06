Facebook

© Screenshot/Instagram

David Luiz wurde von Brasilien-Teamchef Tite nicht im Kader für die Weltmeisterschaft in Russland nominiert. Grund genug also für den Innenverteidiger des FC Chelsea, die fußballfreie Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Einen Ausflug in den Zoo hat der 31-Jährige auf seinem Instagram-Profil dokumentiert. Für Belustigung sorgte dabei ein Video, auf dem er zwei Giraffen füttern möchte, dabei aber unfreiwillig die ein oder andere Locke opfern muss. Der Fußball-Star flüchtet erschrocken, andere Zoobesucher amüsieren sich köstlich.

Das Video: