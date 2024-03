Es gibt einen neuen Tabellenführer in der Premier League. Arsenal profitierte in der Zuschauerrolle vom 1:1 im Spitzenspiel zwischen Liverpool und Manchester City, die sich nun auf den Rängen zwei und drei befinden.

Das 30. und womöglich letzte Trainerduell zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola hielt, was es versprach. In der temporeichen Partie gingen die Gäste durch John Stones in Front (23.). Das ebenbürtige Liverpool, das ab kommender Saison ohne den zurücktretenden Klopp auskommen muss, glich fünf Minuten nach der Pause aus.

Ein zu kurz geratener Rückpass von Nathan Ake zwang den später verletzt ausgewechselten Goalie Ederson zum Foul an Darwin Nunez. Alexis Mac Allister traf sicher vom Punkt. Die Chance zum Sieg hatte Jeremy Doku (ManCity), der den Innenpfosten traf. City ist nun seit 21 Pflichtspielen ungeschlagen, Liverpool seit acht.