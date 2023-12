Bei Liverpool gegen Arsenal geht es heute (18.30 Uhr MEZ/Sky live) um die Tabellenführung und womöglich um eine Entscheidung im Dreikampf um den „Halbzeit-Meister“. Eine Runde vor der Meisterschaftshälfte, müsste dafür aber das drittplatzierte Aston Villa im (heutigen) Heimspiel gegen Sheffield United leer ausgehen. Jedenfalls geht es zwischen Liverpool und Arsenal um die Tabellenführung.

Die einen Punkt zurückliegenden „Reds“ scheinen dabei im Vorteil, zumindest nach der Statistik. Denn seit mehr als elf Jahren hat Arsenal nicht mehr an der Anfield Road gewonnen. Damals, 2012, hatte Mikel Arteta bei den Londonern gespielt. Nun steht er beim Leader nach 17 Spieltagen in der Trainer-Verantwortung und blickt in dieser auf fünf Siege in den jüngsten sechs Spielen zurück. „Wir wollen gewinnen, es wird ein intensives Match und wir müssen intelligent spielen“, sagte der Spanier Arteta am Freitag.

Jürgen Klopp ist gewarnt

In April war der 41-Jährige mit seinem Team schon knapp am Sieg in Anfield, nach einer 2:0-Führung gab es aber nur ein 2:2. Die Nordlondoner verloren nicht nur diese zwei Punkte, sondern in Folge auch die Tabellenführung und den Meistertitel an Manchester City. Liverpool-Coach Jürgen Klopp jedenfalls ist gewarnt. „Wir spielen gegen das wahrscheinlich stärkste Team der Premier League. Sie sind physisch stark.“ Der Deutsche forderte die Liverpool-Fans vor diesem Duell zur Unterstützung auf.

An zwölf Tagen werden über Weihnachten und Neujahr 28 Matches in der Premier League gespielt, nur der 25. und 29. Dezember sind spielfrei. Am Heiligen Abend (14.00) dürfen Wolverhampton und Chelsea ran, der Schlager zwei Tage später am „Boxing Day“ lautet Manchester United gegen Aston Villa. Titelverteidiger Manchester City steigt nach seinem Antreten bei der Club-WM einen weiteren Tag später (27. Dezember) bei Everton wieder in das Titelrennen ein.