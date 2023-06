Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor ist bei der Abreise nach dem Europa-League-Finale in Budapest Videos und Berichten zufolge am Flughafen von Roma-Fans massiv bedrängt worden. "Wir sind entsetzt über die ungerechtfertigten und verabscheuungswürdigen Beschimpfungen, die gegen Anthony und seine Familie gerichtet wurden", teilte die Profi-Schiedsrichter-Vereinigung der englischen Premier League am Donnerstagabend mit. Videos in den sozialen Medien zeigten den Vorfall.

Taylor war nach dem Sieg des FC Sevilla im Elfmeterschießen gegen die AS Roma insbesondere von Roma-Trainer José Mourinho beschimpft worden. Der Portugiese hatte den Referee in der Tiefgarage der Budapester Puskas Arena abgepasst und dessen Leistung als "Schande" bezeichnet. Mourinho droht eine Strafe durch die UEFA.