Es war eine mehr als würdige Kulisse für das letzte Heimspiel in der Gruppenphase der Europa League: Zwei lautstarke Fangruppen, zwei Mannschaften, die sich überhaupt nichts schenkten. Und nach Sturms x:x gegen Feyenoord Rotterdam ist es ganz und gar nicht ausgeschlossen, dass es auch im nächsten Jahr Europacupspiele in Graz gibt. Ein Punktgewinn beim FC Midtjylland reicht, um die Tabelle als Dritter zu beenden und in der Conference League weiterzuspielen. Ein Sieg gegen die Dänen kann sogar dazu führen, dass Sturm als Gruppenzweiter gar in der Europa League überwintert.

Dabei sah es gegen Feyenoord zunächst nicht nach einem Punktgewinn der Grazer, die Jon Gorenc Stankovic vorgeben mussten, aus. Zu gut präsentierten sich die Gäste aus den Niederlanden. Sturm näherte sich nur durch einen Abschluss von Tomi Horvat an (6.), während Feyenoord zahlreiche hochkarätige Chancen ausließ. Sebastian Szymanski (3.) verzog knapp, Orkun Kökcu fand nach einem Freistoß in Jörg Siebenhandl seinen Meister (12.), Gregory Wüthrich klärte gegen Javairo Dilrosun (20.). Und Siebenhandl konnte sich nach einer halben Stunde gleich mehrfach auszeichnen. Ja, Sturm war in der ersten Hälfte mit dem 0:0 bestens bedient.

Die Grazer konnten aber zulegen. Horvat (53.) vergab die erste Chance der zweiten Spielhälfte, Emmanuel Emegha traf mit dem Kopf die Außenstange (64.), David Affengruber scheiterte nach 73 Minuten völlig alleinstehend per Kopf. Feyenoord konnte den Rhythmus der Grazer in der zweiten Hälfte nicht mehr mitgehen.