Wer am Wochenende bei Matthias Graggers Eigentor aus der gegnerischen Hälfte gedacht hatte, er hätte das Eigentor des Jahres gesehen, hat nicht mit dem gerechnet, was am Donnerstag in der Europa League vonstattengegangen ist.

Beim Spiel zwischen Trabzonspor und Monaco lenkten die Monegassen die Partie beim Stand von 0:0 kurz vor der Halbzeit in eine eindeutige Richtung. Torhüter Alexander Nübel will den Ball verteilen, schießt dabei seinen eigenen Verteidiger Malang Sarr an, von dessen Körper der Ball ins eigene Tor prallt. Am Ende siegten die Türken mit 4:0. Aber sehen Sie selbst: