Der 1. FC Köln mit dem Österreicher Florian Kainz hat einen weiteren Rückschlag in der Fußball-Conference-League kassiert. Die Kölner unterlagen am Donnerstag bei Partizan Belgrad mit 0:2 (0:1) und müssen um das Überwintern im Europacup bangen. Schon eine Woche zuvor hatte der FC im eigenen Stadion das Gruppenspiel gegen das serbische Team mit 0:1 verloren.

Vor den beiden noch ausstehenden Gruppenspielen gegen OGC Nizza und den 1. FC Slovacko liegen die Kölner als Tabellendritter (4 Punkte) vier Zähler hinter den Serben. Die Partie in der serbischen Hauptstadt war in der ersten Hälfte zweimal wegen Sichtbehinderung nach dem Pyrotechnik-Einsatz der serbischen Fans unterbrochen worden. Kölner Anhänger durften nach den Ausschreitungen in Nizza offiziell nicht ins Stadion.

In der Austria-Gruppe C trennten sich Hapoel Be'er Sheva und Lech Posen 1:1. Tomer Hemed brachte die Gastgeber in der neunten Minute aus einem Elfmeter in Führung, Filip Szymczak sorgte in der 44. Minute für den Ausgleich. In der Tabelle führt das bereits fix aufgestiegene Villarreal (12 Punkte) vor Posen (5), Be'er Sheva (3) und den "Veilchen", die nur noch eine sehr kleine Chance auf Endrang zwei haben.

In Pool A droht den beiden Klubs mit österreichischen Legionären ebenfalls das Aus. Der schottische Klub Heart of Midlothian bezog mit Peter Haring bei Fiorentina eine 1:5-Abfuhr, der lettische Verein RFS verlor mit Kevin Friesenbichler bis zur 65. Minute in Istanbul gegen Basaksehir mit 0:3. Basaksehir führt die Tabelle mit 10 Punkten vor Fiorentina (7), Hearts (3) und RFS (2) an.