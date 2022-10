Weil beim Europa-League-Spiel zwischen Malmö und Union Berlin mehrere Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock in Richtung Spielfeld geflogen sind, musste Schiedsrichter Halil Umut Meler die Partie beim Stand von 0:0 nach 57 Minuten unterbrechen. Die Mannschaften gingen daraufhin vorerst in die Kabine. Union spielte bereits ab der 45. Minute in Unterzahl, Andras Schäfer sah die Rote Karte.