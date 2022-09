Premier-League-Spitzenreiter Arsenal ist am Donnerstag mit einem Sieg in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League gestartet. Die "Gunners" gewannen beim von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda betreuten FC Zürich mit 2:1. Für den Schweizer Meister war es die dritte Pleite in Folge, gleichzeitig die siebente im 15. Saisonmatch. In der Pause gab es eine Schweigeminute für die verstorbene Queen Elizabeth II.

Im zweiten Gruppe-A-Spiel trennten sich PSV Eindhoven und Bodö/Glimt mit 1:1, Phillipp Mwene war bei den Niederländern über die komplette Distanz im Einsatz. Conference-League-Champion AS Roma bezog bei Ludogorez Rasgrad eine 1:2-Niederlage, Union Berlin musste sich daheim Saint-Gilloise 0:1 geschlagen geben. Christopher Trimmel wurde bei den Deutschen in der 69. Minute ausgetauscht.