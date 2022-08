Kevin Wimmer ist 29 Jahre alt, kein herausragender Kicker, aber doch ein gestandener Spieler. Diese Einschätzung mag für so manchen Profi schon beleidigende Wirkung haben, doch das Verhalten des ehemaligen Nationalteamspielers im Match von Rapid gegen den FC Vaduz spottet fast jeder Beschreibung. Er beging ein lupenreines Rot-Foul, und auch durch die Rosa Brille betrachtet, war die Absicht klar erkennbar. Nachsicht ist verboten, zumal von elf halbwegs normal agierenden Rapidlern selbst ein 0:2 aufzuholen gewesen wäre. Wimmers Wert wird auf eine Million Euro taxiert, vor Jahren stand er schon einmal bei 12 Millionen, was heute in etwa dem doppelten Wert entsprechen würde.