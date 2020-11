Facebook

Aleander Kogler (li.) hofft auf einen Sieg Rapids in der Europa League. © Clare McCahill

Während in vielen Fußballligen Europas die Saison gerade erst ihren Anfang genommen hat, kommt es in Irlands Premier Division am kommenden Wochenende bereits zum großen Showdown. Zwar ist der Titelkampf längst entschieden, am Tabellenende kommt am letzten Spieltag der Ganzjahresmeisterschaft aber zum heißen Tanz. Mit am Parkett steht ÖFB-Legionär Alexander Kogler, der mit den Finn Harps noch um den Klassenerhalt kämpft.