Der LASK hofft, in Old Trafford eine gute Figur zu machen © AFP

Starke Vorstellung des LASK in den ersten 45 Minuten des Achtelfinal-Rückspiels der Europa League bei Manchester United. So halten die Linzer im Old Trafford nach dem 0:5 im Hinspiel gegen den englischen Rekordmeister zur Halbzeit ein 0:0. Vor allem in den ersten 30 Minuten waren die Oberösterreicher zumindest ebenbürtig und fanden sogar mehr Chancen als die Gastgeber vor. Erst in der letzten Viertelstunde bekam United Oberwasser, nachdem die Linzer dem hohen Tempo ein wenig Tribut zollen mussten.

Nach Seitenwechsel gingen die Linzer in der 55. Minute dann aber sogar in Führung: Philipp Wiesinger zog nach einem Abpraller nach einer Ecke aus 20 Metern ab und traf mit einem Traumschuss ins Kreuzeck zum 1:0. Der Ausgleich folgte jedoch gleich zwei Minuten später - Jesse Lingard scorte zum Ausgleich!

Hier geht's zum LIVETICKER