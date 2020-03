Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der LASK hat es mit Top-Klub Manchester United zu tun © AP

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise greifen auch verschiedenste teils widersprüchliche Meldungen viral um sich. So soll laut Medienberichten die UEFA die Spiele der Champions League und der Europa League aussetzen. Eine Bestätigung der Europäischen Fußball-Union für diese Meldungen gibt es vorerst nicht. Das Match des LASK gegen Manchester United im Achtelfinale der Europa League geht aber am Donnerstagabend laut UEFA fix über die Bühne.

Hier geht's zum Liveticker

Der LASK erhielt diese Information am Donnerstagnachmittag über den Verantwortlichen von Manchester United, der sich direkt mit der UEFA in Nyon in Verbindung gesetzt hatte. Das Spiel wird um 18.55 Uhr (Puls 4 live) angepfiffen, wird aber gemäß den Auflagen der Bundesregierung ohne Zuschauer ausgetragen.

Fix ist, dass die UEFA für kommenden Dienstag eine Krisensitzung anberaumt hat. In einer Videokonferenz soll über die weitere Vorgehensweise beraten werden.