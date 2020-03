Facebook

Anthony Martial brachte United in der 30. Minute in Führung © APA/AFP/OLI SCARFF

Die Vorfreude beim LASK ist enorm. Am Donnerstag empfangen die Linzer im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales Manchester United, und die "Red Devils" sind derzeit in starker Form. Am Sonntag gab es in der Premier League einen 2:0-Erfolg im Derby gegen Manchester City. Die 75.000 Zuschauer in Old Trafford tobten vor Begeisterung.

City dominierte die ersten und die letzten 20 Minuten, fand aber kaum wirkliche Torchancen vor. United bekam das Spiel nach anfänglicher intensiver Defensivarbeit immer besser in den Griff, hatte Möglichkeiten und ging durch ein Tor von Anthony Martial nach einem Zucker-Freistoß von Bruno Fernandes in Führung. Torhüter Ederson sah allerdings dabei nicht allzu gut aus.

United kontrollierte dann bis zur 70. Minute die Partie. In der Schlussphase drückte City auf den Ausgleich, die United-Verteidigung war aber nicht zu überwinden. In der 97. Minute warf Ederson den Ball dem darauf lauernden Scott McTominay vor die Beine, der Schotte traf aus großer Distanz ins leere Tor. United ist damit zehn Spiele in Folge (alle Bewerbe) ungeschlagen, bei einem Torverhältnis von 23:2.