© GEPA pictures

2:0 setzte sich der LASK im Heimspiel gegen AZ Alkmaar durch - und steht daher im Achtelfinale der Europa League. In diesem trifft der LASK nun auf Manchester United. Das Hinspiel findet in Linz statt und wird am 12. März gespielt. Das Rückspiel findet am 19. März statt.

Salzburg würde im Erfolgsfall auf den FC Basel treffen. Zuerst müssen die Salzburger heute zu Hause gegen Adi Hütters Frankfurt ein 1:4 aus dem Hinspiel wettmachen.