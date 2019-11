Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valerien Ismael © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Den Spruch hatte der LASK-Trainer bei der Pressekonferenz nach dem 4:1-Erfolg in der Europa League über PSV Eindhoven in seine "Analyse" eingbaut: "Mir haut’s den Beidl auf die Seitn", versuchte er im breitesten oberösterreichischen Dialekt zu sagen. Er muss freilich noch ein bisserl üben, wie im Video unten nachzuhören ist. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die Admira meinte er dann schmunzelnd: "Ich bin sprachbegabt und versuche mich immer wieder zu verbessern. Da habe ich ein Wort gelernt und ich werde sicher wieder eines lernen. Vielleicht kann ich wieder mal eines raushauen.” Nach dem 2:1 bei Rosenborg Trondheim feierte er jetzt sogar schon mit einem ein T-Shirt mit der Aufschrift "Do haut‘s da den Beidl auf d‘Seitn". Das Leiberl bekommt gerade Kultcharakter in Linz ...