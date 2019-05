Der Armenier Henrikh Mkhitaryan, Arsenal-Spieler, verpasst das Europa-League-Finale in Baku. Die Reise wäre, ob des politischen Konfliktes zwischen Armenien und Aserbaidschan, zu gefährlich.

Mkhitaryan © APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Schon nach dem Einzug ins Finale der Europa League waren die Verantwortlichen von Arsenal in Sorge. In Sorge um den Spieler Henrikh Mkhitaryan nämlich. Das Finale des zweitgrößten UEFA-Bewerbes findet nämlich in Baku, Aserbaidschan, statt. Zwischen Aserbaidschan und Armenien, das Heimatland des Arsenal-Offensivspielers, gibt es einen massiven politischen Konflikt.

"Wir ersuchen die UEFA um Garantien, dass es sicher sein wird für ihn, nach Baku zu reisen", erklärte ein Arsenal-Sprecher nach dem Finaleinzug. Diese Sicherheit zu gewährleisten ist der europäische Verband offensichtlich nicht in der Lage. Mkhitaryan wird das Finale der Europa League verpassen. "Wir haben alle Optionen abgewogen, mit Micki und seiner Familie gesprochen und entschieden, dass er nicht mitreisen wird", schreibt Arsenal in einer Stellungnahme.