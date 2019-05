Martin Hinteregger"Das ist nicht wirklich wahr, das kann nicht sein"

Facebook

Martin Hinteregger nach seinem Scheitern beim Elferschießen © krugfoto/Huebner Jan

Das war ein Abend, der wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wie sehr wird das Gemüt erschüttert, wenn man eine englische Spitzenmannschaft derart fordert und dann ein europäisches Finale so knapp verpasst?

MARTIN HINTEREGGER: Ja, wir waren ganz nah dran am Finale. Wir haben Chelsea in zwei Spielen alles abverlangt, waren ebenbürtig, auf das können wir riesig stolz sein. Im Elferschießen muss es aber einen Verlierer geben, der waren leider wir.

