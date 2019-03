Im Achtelfinale der Europa League ist Salzburg jetzt in Neapel gefordert. Der Start misslang völlig, Arkadiusz Milik brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (10.), nur wenig später legte Fabián Ruiz nach (18.).

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Neapel findet das Achtelfinal-Hinspiel gegen Salzburg statt © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Salzburgs Europa-League-Reise geht am heutigen Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN sowie im Liveticker der Kleinen Zeitung) im Achtelfinal-Hinspiel am Fuße des Vesuvs weiter. Mit SSC Napoli baut sich vor den "Bullen" der vielleicht größte Brocken der vergangenen Jahre auf. "Wir spielen gegen eine abgezockte und auch individuell sehr starke Truppe", sagte Salzburg-Trainer Marco Rose vor dem Duell mit Italiens Tabellenzweiten.

Respekt bekundete aber auch Roses Gegenüber, Starcoach Carlo Ancelotti. "Salzburg ist eine exzellente Mannschaft. Wir werden zwei starke Vorstellungen brauchen", betonte der 59-Jährige, der alleine in der Champions League 160 Mal an der Seitenlinie dirigierte - und damit öfters als RB Salzburg überhaupt internationale Spiele am Konto hat.

So geht Napoli ins heutige Duell:

Die Aufstellung der Salzburger:

Ganz egal, wie das heutige Duell ausgeht, das Rückspiel ist seit Donnerstagabend ausverkauft. Damit werden am kommenden Donnerstag 29.520 Zuschauer in Wals-Siezenheim erwartet.