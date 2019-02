Facebook

Österreichs Fußball-Meister Salzburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Spitzenclub SSC Napoli. Das ergab die Auslosung der zweiten K.o.-Runde Freitagmittag in Nyon. Die Salzburger treten gegen Italiens Vizemeister am 7. März auswärts an. Das Rückspiel folgt eine Woche später am 14. März in Salzburg.

Für Salzburg wird es das erste Europacup-Duell mit Napoli. Die von Trainer-Legende Carlo Ancelotti betreuten Neapolitaner waren als Gruppendritter der Champions League in die Europa League umgestiegen. Im Sechzehntelfinale eliminierten sie den FC Zürich.

Achtelfinal-Paarungen Napoli (ITA) - Salzburg Valencia (ESP) - Krasnodar (RUS) Sevilla - Slavia Prag (CZE) Chelsea (ENG) - Dynamo Kiew (UKR) Eintracht Frankfurt (GER) - Inter Mailand (ITA) Dinamo Zagreb (CRO) - Benfica Lissabon (POR) Arsenal (ENG) - Rennes (FRA) Zenit St. Petersburg (RUS) - Villarreal (ESP)

Der SSC Napoli Gegründet: 1. August 1926

1. August 1926 Trainer: Carlo Ancelotti (59 Jahre/seit Sommer 2018 im Amt)

Carlo Ancelotti (59 Jahre/seit Sommer 2018 im Amt) Bekannteste Spieler: Lorenzo Insigne, Dries Mertens (BEL), Arkadiusz Milik (POL), Kalidou Koulibaly (SEN), Jose Callejon (ESP)

Lorenzo Insigne, Dries Mertens (BEL), Arkadiusz Milik (POL), Kalidou Koulibaly (SEN), Jose Callejon (ESP) Klubfarbe: Hellblau

Hellblau Stadion: Stadio San Paolo (60.240 Plätze)

Stadio San Paolo (60.240 Plätze) Website: http://www.sscnapoli.it/ Größte Erfolge: Italienischer Meister 1987 und 1990, Italienischer Cupsieger 1962, 1976, 1987, 2012 und 2014, UEFA-Cup-Sieger 1989

http://www.sscnapoli.it/ 1987 und 1990, 1962, 1976, 1987, 2012 und 2014, 1989 Aktuelle Platzierung in der Meisterschaft: Zweiter (13 Pkt. hinter

Salzburg trifft im Europa League-Achtelfinale auf Napoli. Wie sehen Sie die Chancen der "Bullen"? Nach dem 4:0-Heimsieg gegen Brügge und dem damit verbundenen Aufstieg ins Achtelfinale der Europa League hat Salzburg mit dem SSC Neapel ein Hammerlos gezogen.Im Vorjahr schafften es die "Euro-Fighter" von Marco Rose sogar bis ins Halbfinale. Was ist dieses Jahr drin? Salzburg wird keine Chance haben. Für mich ist Napoli Top-Favorit auf den Titel. Ein Weiterkommen für Salzburg wäre eine riesen Sensation für mich. Schon im Vorjahr hat Salzburg Teams eliminiert, die theoretisch über sie zu stellen sind. Warum soll ihnen das nicht auch in diesem Jahr gelingen? Ich sehe Salzburg in der Favoritenrolle. In der Europa League hat Salzburg von den jüngsten 13 Heimspielen elf gewonnen. Diese Heimstärke wird auch Napoli zu spüren bekommen.