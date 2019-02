Salzburg spielt heute bei Brügge in der Europa League. Trainer Marco Rose will trotz fehlendem Spielrhythmus ein "Ausrufezeichen" setzen.

© GEPA pictures

Fußball-Meister Salzburg legt heute so etwas wie einen Kaltstart hin. Die Salzburger sind im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres im Europa-League-Sechzehntelfinale bei Club Brügge gefordert. In Belgien will das Team von Trainer Marco Rose den Grundstein für einen ähnlichen Erfolgslauf wie in der Vorsaison legen, als es bis ins Halbfinale vorstieß. Der Rasen ist allerdings alles andere als in gutem Zustand und absolut nicht Europacup-würdig.

Brügge ist zugleich eine Standortbestimmung. Die Salzburger, in der Liga überlegener Tabellenführer, wollen sich über den Winter noch einmal weiterentwickelt haben. Sie gewannen fünf von sechs Testspielen, Rose experimentierte in der Defensive auch mit einer Dreierkette als Ergänzung zum vorrangig praktizierten 4-4-2-System.

Technische Daten Club Brügge - Red Bull Salzburg

(Jan Breydelstadion, SR Kabakow/BUL). Rückspiel am 21. Februar (18.55 Uhr) in Salzburg. Brügge: Horvath - Amrabat, Denswil, Mechele - Cools, Vormer, Rits, Dennis - Vanaken, Schrijvers - Wesley Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer - X. Schlager, Samassekou, Wolf, Junuzovic - Gulbrandsen, Dabbur Ersatz: Stankovic,Onguene, Szoboszlai, Mwepu, Prevljak, Minamino, Daka

Die fehlenden Pflichtspiele sollen kein Hindernis sein. "Das sorgt dafür, dass wir noch aufmerksamer sein werden", meinte Rose. "Es gibt keine Ungewissheit. Wir wissen schon, was wir können." Ihre 31 Saisonspiele bis zur Winterpause haben die Salzburger ohne Niederlage überstanden. "Wer unsere Serie kennt, weiß, dass wir in der Vergangenheit viel richtig gemacht haben. Aber es geht um das, was kommt."