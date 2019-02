Facebook

© APA/HANS PUNZ

Schon vor einigen Jahren sorgte Rapid-Verteidiger Mario Sonnleitner für Schmunzeln. Nach dem 3:2-Erfolg der Hütteldorfer bei Aston Villa sprach der Steirer von "europäischer Weltklasse".

Und vor dem Europa-League-Duell mit Inter Mailand am Donnerstag (18.55 Uhr) hat es der 32-Jährige schon wieder getan. Der Abwehrspieler bezeichnete den Agentinier Mauro Icardi als den "weltbesten Spieler in Europa".

Und in der Tat: Der 25-Jährige ist Weltklasse. Oder Europaklasse. Ganz egal - er wurde 2017/2018 Torschützenkönig in der Serie A und hält auch aktuell bei 15 Saisontoren in 28 Partien.