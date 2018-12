Facebook

© APA/AFP/ANDY BUCHANAN

Salzburg hat zum dritten Mal in der Clubgeschichte eine "makellose" Europa-League-Gruppenphase abgeliefert. Mit einem 2:1 (0:0) bei Celtic Glasgow holte Österreichs Meister den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Munas Dabbur (67.) und der eingewechselte Fredrik Gulbrandsen (77.) schossen im Celtic Park in der zweiten Spielhälfte den verdienten Sieg der Gäste heraus.

Celtic-Trainer Brendan Rodgers zollte den Salzburgern nach der 1:2-Niederlage Respkt: "Salzburg war sehr dynamisch, sehr stark. Wir haben nicht gut gespielt, das ist ganz einfach. Aber wir haben im Verlauf der sechs Spiele gut gespielt. In dieser Gruppe aufzusteigen ist eine fantastische Leistung. Es waren zwei Champions-League-Teams in unserer Gruppe mit Salzburg und Leipzig. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt für uns."

Sehen Sie im Video, was Andreas Ulmer, Zlatko Junuzovic, Alexander Walke und Marco Rose nach dem Spiel zu sagen hatten.

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Bis hierhin war es ein hartes Stück Arbeit, jetzt können wir es einfach genießen. Es ist unglaublich und spricht für die Leistung meiner Mannschaft. Es war ein Spiel in einem fantastischen Stadion, vor einem tollen Publikum, das jede Sekunde nützt, um die Mannschaft nach vorne zu peitschen, aber Respekt zeigt, wenn der Gegner stärker ist. Wir haben wieder, wie so oft in den letzten Monaten, unser Ding durchgezogen, haben attackiert, waren bereit, weite Wege zu gehen, und haben in den richtigen Momenten spielerische Akzente gesetzt. Jetzt haben wir eine perfekte Gruppenphase geschafft, alle freuen sich, ich mich vor allem über die Leistung. Was die Jungs in diesem Kalenderjahr geleistet haben, ist schon außergewöhnlich."

