Timo Werner zeigt den Mittelfinger © DIENER / Juergen Wassmuth

Nicht nur, dass die Leipziger in der Europa League das Dosen-Duell gegen Salzburg mit 0:1 verloren haben. So sorgte auch RB-Stürmer Timo Werner mit einem Stinkefinger für Aufregung. Doch gegen wen war diese überflüssige Geste gerichtet? Der deutsche Nationalteamstürmer klärte nach dem Spiel in einem Interview auf:

"Das war an den Torwart gerichtet. Er musste auch ein bisschen schmunzeln und durchatmen. Das war ein kleiner Spaß. Schade, dass er nicht reingegangen ist. Mit einem 1:1 hätte es noch einmal spannend werden können", sagte Werner.

Der Tormann war in diesem Fall Salzburgs Alexander Walke. Der 35-Jährige hatte in der 76. Minute einen Schuss Werners toll pariert. Während die Salzburger mit dem 1:0-Sieg gegen Leipzig bereits in der K.o.-Phase steht, müssen die Ostdeutschen im letzten Gruppenspiel gegen Trondheim gewinnen und zugleich auf die Schützenhilfe der Österreicher gegen Celtic hoffen.

Ob die Stinkefinger-Aktion die Motivation der Salzburger steigert, wird sich zeigen ...