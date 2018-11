Salzburg-Trainer scherzt"Verhandle derzeit nur, ob meine Tochter ein Handy bekommt"

Salzburg trifft am Donnerstag in der Europa League auf Leipzig. Ablenken lässt sich Salzburg-Trainer Marco Rose von den Wechselgerüchten nicht.

Salzburg-Trainer Marco Rose © GEPA pictures

Am Donnerstag empfängt Salzburg in der Europa League RB Leipzig (18.55 Uhr) und braucht einen Punkt, um den Aufstieg in die K.o.-Phase zu fixieren. Anders als der deutsche Kontrahent, der auf Rang zwei punktgleich mit Celtic Glasgow unter Druck steht. "Wir wollen alles reinlegen, um den einen Punkt zu holen, den wir brauchen. Wenn es drei werden, freuen wir uns um so mehr", sagte Salzburg-Trainer Marco Rose.

Der Deutsche nahm auch Stellung zu den neu aufkeimenden Gerüchten rund um einen möglichen Wechsel im Sommer 2019 zum deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim - und bewies dabei Humor: "Ich will, dass jeder respektiert und mir auch glaubt, dass ich mit 120 Prozent bei der Aufgabe bin, bei meiner Mannschaft bin. Und das einzige, über das ich momentan verhandle, ist, ob meine Tochter zu Weihnachten ein neues Handy bekommt oder nicht. Und das wiederum ist davon abhängig, ob sie gute Noten nach Hause bringt bis Weihnachten oder nicht. Alles andere ist zu 100 Prozent die Aufgabe Red Bull Salzburg."

Sabitzer und Kampl fraglich

Der Einsatz von Marcel Sabitzer und Kevin Kampl im Fußball-Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Red Bull Salzburg ist weiter offen. Die beiden Mittelfeldspieler haben das Abschlusstraining von RB Leipzig nicht mit der Mannschaft bestritten. Das Duo absolvierte am Mittwoch in Leipzig eine individuelle Einheit. Abwehrspieler Dayot Upamecao war indes wieder voll dabei.

Alle drei hatten am Samstag beim 0:1 der Leipziger in der Bundesliga auswärts gegen den VfL Wolfsburg verletzt gefehlt. Österreichs Teamspieler Sabitzer wegen Wadenproblemen, der Slowene Kampl wegen Beschwerden am Sprunggelenk, Upamecano wegen Knieproblemen. Definitiv weiter fehlen wird der verletzte Mittelfeldstratege Emil Forsberg.