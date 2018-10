Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Edouard (links) brachte die Schotten in Führung © (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl

Hier geht's zum Liveticker!

Nach dem 3:2-Auftaktsieg in der Europa League bestreitet Salzburg heute gegen Celtic Glasgow sein zweites Gruppenspiel in der Gruppe B. Gegen die Schotten haben die Mozartstädter gute Erinnerungen: Vor vier Jahren feierte man gegen Glasgow - ebenfalls in der Europa Leauge - einen 3:1-Auswärtssieg und holte zuhause ein 2:2.

Trainer Marco Rose, der vor dem Spiel als Ersatz für Julian Nagelsmann bei Hoffenheim ins Spiel gebracht wurde, schickt folgende Elf in das Heimspiel:

Walke; Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer; Haidara, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur

Mehr zum Thema Nach Champions League Napoli-Stürmer bedroht und ausgeraubt