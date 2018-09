Es geht ihm gut!Zürich-Torschütze stürzt in Stadiongraben

Am Torjubel muss Benjamin Kololli vom FC Zürich definitiv noch arbeiten!

Da passiert's © YOUTUBE

Seit sieben Europa-League-Spielen war Larnaka ungeschlagen und hatte sieben Mal in Folge zuhause kein Tor kassiert. Diese beeindruckende Serie ging am Donnerstag Abend zu Ende. Denn der FC Zürich feierte bei den Zyprioten einen 1:0-Sieg.

Den alles entscheidenden Treffer für die Schweizer steuerte Benjamin Kololli bei - er traf in der 61. Minute per Elfmeter. An seinem Torjubel muss der gute Mann allerdings noch arbeiten. Denn nach dem Treffer stürmte er zum Züricher Anhang, sprang über eine Bande und verschwand von der Bildfläche.

"Ich habe nicht gesehen, dass da ein Loch war. Es ging etwa drei Meter runter, aber ich war schon abgesprungen. Ich habe schnell gemerkt, dass mir nichts passiert ist. Keine Verletzung, alles okay", sagte Kololli, der von seinen Teamkollegen aus dem Graben gezogen worden war, nach dem Spiel in einem Interview. Und Trainer Ludovic Magnin meinte: "Wir müssen ihm danken, das bringt sicher drei bis vier Millionen Klicks auf Youtube." Allerdings gab Magnin auch zu: "Das war schon gefährlich, zum Glück konnten ihn die Teamkollegen wieder hochziehen."