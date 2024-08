Der LASK will nach einem bescheidenen Start in die Fußball-Saison mit einem Erfolg auf der internationalen Bühne den ersten Schritt zur Trendwende schaffen. Die Linzer gastieren am Donnerstag (20.30 Uhr) im Play-off-Rückspiel der Europa-League-Qualifikation im Steaua-Stadion von Bukarest bei FCSB. Trotz zahlreicher Ausfälle und einem 1:1 im Heimspiel geben sich die Athletiker optimistisch, die Ligaphase zu erreichen. Im Falle einer Niederlage wartet die Conference League.

.Die Linzer wollen nach 2019, 2020 und 2023 zum vierten Mal in den zweithöchsten europäischen Klubbewerb einziehen. „Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir eine Runde weiterkommen, wenn wir das abliefern, was wir können“, betonte LASK-Trainer Thomas Darazs vor dem Abflug nach Bukarest. Das war zuletzt aber weder national noch international der Fall. In der Bundesliga setzte es drei Niederlagen hintereinander, dazu kommt das Remis im Heimspiel gegen den rumänischen Meister.