"Meine schönste Zeit als Fußballer war bei Austria Klagenfurt", sagt Daniel Mair mit breiter Brust. "Wir waren mit Benny Pichler, Markus Rusek, Patrick Greil, Philipp Hütter und Sandro Zakany eine coole Partie. Es haben sich so viele Freundschaften entwickelt, die bis heute noch bestehen. Noch dazu ist die Lebensqualität unglaublich und so unerfolgreich waren wir auch nicht", schwelgt der 32-Jährige in der Vergangenheit.