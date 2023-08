Der wochenlange Poker um den Transfer von Englands Starstürmer Harry Kane zum deutschen Fußballserienmeister FC Bayern steht vor dem Abschluss. Nach der Einigung der Klubs hat auch der 30-jährige Torjäger von Tottenham Hotspur den Münchnern seine Zusage gegeben, wie das Portal "The Athletic" in der Nacht zum Freitag meldete. Auch der TV-Sender Sky schrieb, Kane stehe zu seinem Wort und wolle nach München wechseln.

Transferexperte Fabrizio Romano weiß bereits, dass Kane unterwegs nach Deutschland ist.

Und dem war auch so. Kane war unterwegs zum Flughafen Stansted, wollte in einer Chartermaschine nach München fliegen, um den Medizincheck zu absolvieren. Auf dem Weg zum Flughafen erreichte den Stürmer aber eine Nachricht: Flugverbot. Tottenham will scheinbar nachverhandeln. Jetzt ist der Charterflug von Stansted nach Deutschland aber doch in der Luft - Kane fliegt nach München und wird bei Bayern unterschreiben.

Vierjahresvertrag bei den Bayern

Kane soll beim FC Bayern, wo seit Sommer auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer kickt, einen Vierjahresvertrag erhalten. Der Torjäger könnte damit bereits am Freitag den Medizincheck beim deutschen Meister absolvieren. Nachdem sich Berichten zufolge zunächst die Bayern und der Premier-League-Klub auf eine Ablösesumme von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro geeinigt hatten, waren im Laufe des Donnerstags doch wieder Zweifel aufgekommen. Sky meldete zunächst, Kane zögere nun doch noch mit dem Wechsel. In der Nacht folgte dann der Bericht über die Einigung.

Der FC Bayern würde eine finanzielle Schallmauer durchbrechen. Kane, der in 84 Länderspielen 58 Tore erzielte, würde mit Abstand zum Rekordeinkauf der Bundesliga werden. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernandez, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte und seit dem Sommer für Paris Saint-Germain spielt.