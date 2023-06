Die besten Ligen Europas nagen nicht am Hungertuch. Die Umsätze in den fünf großen Fußball-Ligen Europas haben das Niveau der Vor-Corona-Zeit wieder übertroffen. Wie aus dem Bericht "Annual Review of Football Finance" des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, wuchsen die Erlöse in den Eliteligen in England, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien in der Saison 2021/22 um zehn Prozent auf insgesamt 17,2 Milliarden Euro an.

Damit wurde der Wert von 2018/19 übertroffen, als der Gesamtumsatz von Europas "Big Five" auf der Rekordhöhe von 17 Milliarden Euro lag. Insgesamt wurde laut der 32. Ausgabe des Berichts in den europäischen Meisterschaften ein Umsatz von 29,5 Milliarden Euro bei einer Steigerung von sieben Prozent erzielt. Die englische Premier League erwirtschaftete dabei alleine 6,4 Milliarden Euro - ein Rekordwert.

Italiens Serie A musste als einzige der Top-Fünf-Ligen ein Minus verkraften. Aufgrund fallender Einnahmen aus TV-Geldern fiel der Umsatz im Vergleich zu 2021/22 um sieben Prozent auf 2,4 Mrd. Euro. Spaniens LaLiga liegt bei 3,2 Mrd., die deutsche Bundesliga bei 3,1 Mrd. und die französische Ligue 1 bei 2,0 Mrd. Euro.

Grundsätzlich profitierten alle Ligen von der Rückkehr der Fans in die Stadien und damit verbundenen Mehreinnahmen. "Nach Aufhebung der Corona-Restriktionen kam es in ganz Europa zu Rekordeinnahmen aus Spieltagen und lukrativen Werbedeals", berichtete Wilfried Krammer, Partner bei Deloitte Österreich. Er führte aber an, dass bei den Clubs auch mehr ausgeben müssten.

"Stärker als die Einnahmen sind die Kosten - insbesondere die Personalkosten - gestiegen, sodass in Summe ein Rückgang der operativen Gewinne zu verzeichnen ist", so Krammer. Die Ausgaben für die Gehälter von Spielern, Betreuern und Clubmitarbeitern stiegen 2021/22 demnach in den "Big Five" um 15 Prozent im Vergleich zu 2018/19 an.