Nach Sky-Informationen hat sich RB Leipzig die Dienste von ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner gesichert. Demnach bekommt der Offensivspieler einen Vertrag bis zumindest 2027.

Rund 27 Millionen Euro sollen die Leipziger bereit sein, für den Österreicher zu bezahlen. Hinzu sollen noch Bonuszahlungen kommen. In der abgelaufenen Saison spielte Baumgartner in 33 von 34 Bundesliga-Spielen. Der 23-Jährige würde in Leipzig auf die Österreicher Xaver Schlager und Nicolas Seiwald treffen.