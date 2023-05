Es sind herzzerreißende Worte, die Laura Winter vor wenigen Stunden auf Instagram veröffentlichte: „Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden.”

Mit diesem Posting veröffentlichten Jonas Hofmann und Laura Winter die traurige Nachricht © SCREENSHOT/INSTAGRAM

Die Sky-Moderatorin war seit einigen Wochen nicht mehr auf den Bildschirmen zu sehen, der Grund scheint nun klar zu sein. Laut Bild-Zeitung soll der tragische Vorfall im April passiert sein, als Gladbach-Star Jonas Hofmann nach dem Derby in Köln aus "privaten Gründen" ein paar Tage beim Training gefehlt hatte, um Winter in München beizustehen.

Noch im März hatten sie die frohe Botschaft des Nachwuchses bekannt gegeben, nun trauern die beiden.