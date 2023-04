Der FC Bayern München ist drauf und dran, auch noch den dritten Titel in diesem Jahr zu verspielen: Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League gegen Manchester City schlitterten die Münchner auch in der heimischen Meisterschaft in eine peinliche Niederlage: Beim SV Mainz (mit ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo, der an zwei Toren beteiligt war), setzte es ein peinliches 1:3. Und das heißt, dass Borussia Dortmund am Abend mit einem Sieg gegen Frankfurt die Tabellenspitze übernehmen könnte.

Dabei hatten die Bayern in Hälfte eins stark begonnen, auch der zuletzt suspendierte Sadio Manè fügte sich ein, erzielte das vermeintliche 1:0, das aber aberkannt wurde (16.). Eine knappe Viertelstunde später sorgte der Ex-Liverpooler dann aber doch noch für die Führung. Und damit schien der Weg geebnet - doch in Hälfte zwei änderte sich alles: Einen Fehler von Yann Sommer, der den Ball abklatschen ließ, nützten die Mainzer durch Ajorque zum Ausgleich - und spielten sich dann in einen echten Rausch: Barreiro (73., nach Vorarbeit von Onisiwo) und Martin (79.) zeigten den Bayern die Grenzen auf. Und die sind nun unter Thomas Tuchel in sieben Spielen nur zweimal siegreich gewesen.

"Wenn man sich anschaut, wie diese Niederlage zustande kam, die ganzen Nackenschläge, wie oft wir Führungen aus der Hand geben", meinte Thomas Müller, "sobald wir Widerstand bekommen... Unser Spiel ist grundsätzlich fehlerhaft", meinte der Routinier (der in Hälfte zwei wie Kapitän Joshua Kimmich vom Feld genommen wurde), der abschloss: "Wir hatten dann einfach nicht mehr die Kraft, um zurückzukommen. Ich bin ratlos, was gerade passiert."

Hertha mit Heim-Schlappe

Auch sonst tat sich einiges in den frühen Spielen: Gegen Werder Bremen setzte es für das Tabellenschlusslicht auch daheim im Olympiastadion im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Pal Dardai 2:4. Der 1. FC Köln siegte mit einem Elfertor des Grazers Florian Kainz zum 1:0 bei Hoffenheim mit 3:1, Bochum fing sich daheim gegen Wolfsburg ein bitteres 1:5 ein.