Deutsche Bundesliga

Köln - Bochum, Freitag 20.30 Uhr



Mit Köln gegen Bochum wird der Spieltag in der Deutschen Bundesliga eröffnet. Florian Kainz und Dejan Ljubicic treffen auf Kevin Stöger und Co. Die Bochumer sind mittlerweile Tabellenletzter in Deutschland - allerdings halten vier Mannschaften mit 19 Punkten. (Zum Liveticker!)

Bayern München - Augsburg, Samstag 15.30 Uhr



Augsburg und Julian Baumgartlinger haben das denkbar schwerste Auswärtsspiel vor der Brust. Bei den Bayern darf man aber gespannt sein, wer nach der starken Leistung bei PSG bei den Münchnern eine wohlverdiente Pause bekommt. (Zum Liveticker!)

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach, Samstag 15.30 Uhr



Bei Mönchengladbach könnten Stefan Lainer und Hannes Wolf eventuell zum Einsatz kommen. Bei Leipzig fehlen Konrad Laimer und Xaver Schlager definitiv - die beiden Leistungsträger der Mannschaft von Marco Rose sind verletzt. (Zum Liveticker!)

Hertha BSC - Mainz 05, Samstag 15.30 Uhr



Karim Onisiwo und Marlon Mustapha fehlen Mainz bei Hertha BSC verletzt. (Zum Liveticker!)

Freiburg - Hoffenheim, Sonntag 15.30 Uhr



Freiburg - Philipp Lienhart könnte verletzt fehlen, Michael Gregoritsch kommt gerade von einer Verletzung zurück - sind gegen Hoffenheim der klare Favorit. (Zum Liveticker!)

Werder Bremen - Leverkusen, Sonntag 17.30 Uhr



Es werden wohl auch hier keine Österreicher spielen: Bei Bremen sind Marco Friedl und Romano Schmid krank, der Zeitpunkt der Rückkehr ist ungewiss. Bei Leverkusen wird Patrick Pentz über die Reservistenrolle nicht hinauskommen. (Zum Liveticker!)

VfL Wolfsburg – Union Berlin, Sonntag 19.30 Uhr



Patrick Wimmer wird für Wolfsburg gegen Union Berlin wohl wieder von Anfang an spielen. Ob Christopher Trimmel für Union spielt, ist nicht so klar. (Zum Liveticker!)

Premier League

Leeds – Brighton, Samstag 16 Uhr



ÖFB-Innenverteidiger Maximilian Wöber empfängt mit Leeds Brighton. (Zum Liveticker!)

Manchester United – Southampton, Sonntag 15 Uhr



In der Europa League ist Manchester United die Rehabilitation für das 0:7 bei Liverpool geglückt, in der Liga gibt es gegen Southampton die Chance. Ob Marcel Sabitzer dabei ist, ist ungewiss - international war er nicht im Kader, angeblich angeschlagen. (Zum Liveticker!)

La Liga

Real Madrid - Espanyol Barcelona, Samstag 14 Uhr



Real Madrid und Espanyol Barcelona treffen aufeinander, David Alaba fehlt verletzt. (Zum Liveartikel!)

Serie A

Bologna - Lazio Rom, Samstag 20.45 Uhr



Die beiden ÖFB-Teamspieler Stefan Posch und Marko Arnautovic empfangen mit Bologna Lazio Rom. Bei den Turinern steht Valentino Lazaro mit einer Knieverletzung nicht zur Verfügung. Auch Arnautovic war zuletzt nicht erste Wahl. (Zum Liveticker!)

Ligue 1

Clermont Foot - RC Lens, Sonntag 13 Uhr



Österreicher-Duell in Frankreich: Muhammed Cham und Clermont Foot empfangen RC Lens mit Abwehrchef Kevin Danso. (Zum Liveticker!)

Schweiz

Young Boys Bern - Sion, Samstag 18 Uhr



ÖFB-Nationaltorhüter Heinz Lindner ist mit Sion bei den Young Boys aus Bern krasser Außenseiter.