Deutsche Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:2



Stefan Lainer und Marco Friedl kamen beim 2:2 zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen nicht zum Einsatz. Hannes Wolf wurde bei Gladbach in der 85. Minute eingewechselt, bei Werder Bremen spielte Romano Schmid ab Minute 63. (Zum Liveticker!)

Hoffenheim - Hertha BSC 3:1



Christoph Baumgartner durfte bei Hoffenheims 3:1 gegen Hertha BSC bis zur 69. Minute mitwirken. (Zum Liveticker!)

VfL Bochum - RB Leipzig 1:0



Konrad Laimer spielte bei Leipzigs Niederlage gegen Bochum bis zur 58. Minute, Kevin Stöger wirkte bei den siegreichen Bochumern bis zur 69. Minute mit. Xaver Schlager fehlt bei Leipzig verletzt. (Zum Liveticker!)

Augsburg - Schalke 1:1



Julian Baumgartlinger wurde bei Augsburgs 1:1 gegen Schalke in der 74. Minute eingewechselt. (Zum Liveticker!)

VfB Stuttgart - Wolfsburg 0:1



Kevin Wimmer spielte für Wolfsburg bis zur 58. Minute, kurz vor der Auswechslung traf Omar Marmoush. (Zum Liveticker!)

Borussia Dortmund - Köln 6:1



Florian Kainz und Dejan Ljubicic standen bei Kölns 1:6 in Dortmund in der Startelf. Ljubicic spielte bis zur 83. Minute, Kainz wurde in der 58. Minute ausgewechselt. (Zum Liveticker!)

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0



Christopher Trimmel stand beim Hauptstadtklub nicht im Kader. (Zum Liveticker!)

Leverkusen - Bayern München 2:1



Patrick Pentz saß bei den siegreichen Leverkusenern 90 Minuten auf der Bank, wurde aber anstatt des verletzten Alexander Schlager ins ÖFB-Nationalteam nachberufen. (Zum Liveticker!)

Mainz - Freiburg 1:1



Karim Onisiwo, der erst in der 60. Minute von Trainer Bo Svensson ins Spiel gebracht worden war, sicherte Mainz mit seinem Tor zum 1:1 in der 96. Minute einen Punkt. Da stand Michael Gregoritsch für die Freiburger nicht mehr auf dem Feld. Der Steirer, der in der Startelf gewesen war, wurde in der 93. Minute ausgewechselt. Philipp Lienhart verpasste die Partie verletzungsbedingt. (Zum Liveticker!)

Premier League

Wolverhampton - Leeds 2:4



Leeds United hat im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die "Whites" gewannen am Samstag auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers mit 4:2 und liegen damit als 14. zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Maximilian Wöber spielte bei Leeds in der Innenverteidigung durch. (Zum Liveticker!)

Manchester United – Fulham 3:1



Im Viertelfinale des FA-Cups besiegte Manchester United das Team von Fulham mit 3:1. Marcel Sabitzer spielte bei den Red Devils durch und erzielte in der 77. Minute mit einem Traumtor mit der Ferse den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. (Zum Artikel!)

La Liga

Barcelona - Real Madrid 2:1



David Alaba verpasste das Clasico gegen Barcelona - Barca ist nach dem 2:1 klar auf Meisterkurs. (Zum Liveartikel!)

Serie A

Salernitana - Bologna 2:2



Stefan Posch spielte bei Bolognas 2:2 gegen Salernitana als Rechtsverteidiger durch. Marko Arnautovic hat am Samstag sein erstes Pflichtspiel seit fünf Wochen absolviert - und sich dabei neuerlich verletzt. Er wurde in der 65. Minute eingewechselt und musste 17 Minuten später wieder vom Feld. (Zum Liveticker!)

Ligue 1

Lens - Angers 3:0



Mit Abwehrchef Kevin Danso fuhr Lens einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg ein. (Zum Liveticker!)

Montpellier - Clermont Foot 2:1



Bei Clermont Foot wurde Muhammed Cham erst in der 87. Spielminute eingewechselt. (Zum Liveticker!)

Schweiz

Sion - Grasshoppers Zürich 1:2



ÖFB-Nationaltorhüter Heinz Lindner spielte bei Sion durch, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.