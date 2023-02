Deutsche Bundesliga

Augsburg - Hoffenheim 1:0



Julian Baumgartlinger und Augsburg setzten sich am Freitag zum Auftakt in den 21. Spieltag in der Deutschen Bundesliga gegen Christoph Baumgartner und Hoffenheim, das somit weiterhin voll im Abstiegskampf ist, mit 1:0 durch. Baumgartlinger kam erst in der 86. Minute aufs Feld, zwei Minuten später gelang Fredrik Jensen der spielentscheidende Treffer. Baumgartner wurde in der 63. Minute ausgetauscht. (Zum Liveticker!)

Mönchengladbach - Bayern 3:2



Hannes Wolf und Stefan Lainer standen beim 3:2-Erfolg ihrer Gladbacher gegen Bayern München in der Startelf und halfen mit, den Status der Borussen als Angstgegner der Münchner aufrechtzuerhalten. Nach einer frühen Roten Karte gegen Bayerns Dayot Upamecano brachte Lars Stindl die Gastgeber in Führung (13.), Eric Maxim Choupo-Moting gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (35.), nachdem Alphonso Davies am linken Flügel an Lainer vorbeigesprintet war. Jonas Hofmann (55.) und Marcus Thuram (84.) trafen zum verdienten Sieg für die Gladbacher, Mathys Tel gelang nur mehr der zweite Gästetreffer. (Zum Liveticker!)

Wolfsburg - Leipzig 0:3



Konrad Laimer und Xaver Schlager hatten beim 3:0-Erfolg Leipzigs in Wolfsburg maßgeblich Anteil am Erfolg. Laimer erzielte in der 85. Minute nur kurz nach seiner Einwechslung das 2:0, schon zuvor hatte Emil Forsberg die Sachsen in Führung gebracht (14.). Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai traf in der Nachspielzeit (92.) nach Vorlage von Schlager, der durchspielte, zum Endstand. Patrick Wimmer wurde bei den Gastgebern nach einer Stunde ausgewechselt. (Zum Liveticker!)

Bochum - Freiburg 0:2

ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch brachte die Freiburger kurz vor der Pause mit seinem achten Saisontor in der Liga auf die Siegerstraße (39.), Philipp Lienhart spielte in der Innenverteidigung durch, ebenso wie Kevin Stöger bei Bochum. (Zum Liveticker!)

Stuttgart - Köln 3:0



Florian Kainz (bis 64.) und Dejan Ljubicic (ab 46.) mussten sich mit Köln in Stuttgart mit 0:3 geschlagen geben. (Zum Liveticker!)

Frankfurt - Werder Bremen 2:0



Trainer Oliver Glasner feierte mit Eintracht Frankfurt einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Werder Bremen. ÖFB-Legionär und Werder-Kapitän Marco Friedl, der nach einer Gelbsperre in die Startelf zurückkehrte, brachte die Frankfurter nach einem missglückten Klärungsversuch mit einem Eigentor (8.) in Führung. Kolo Muani erhöhte nach dem Seitenwechsel (52.) für die Glasner-Elf. Romano Schmid wurde bei Bremen nach 85. Minuten ausgewechselt. (Zum Liveticker!)

Union Berlin - Schalke 0:0



Am Sonntag spielte ÖFB-Legionär und Union-Kapitän Christopher Trimmel bei den leicht überlegenen Gastgebern durch, bei Schalke saß Leo Greiml auf der Bank. Für die Gelsenkirchener um Coach Thomas Reis war es das vierte 0:0 hintereinander, das gab es in der deutschen Bundesliga noch nie. (Zum Liveticker!)

Leverkusen - Mainz 2:3



Karim Onisiwo und Mainz entschieden eine ereignisreiche Partie gegen Leverkusen zum Abschluss der Bundesligarunde mit 3:2 für sich, beim Führungstreffer war Onisiwo entscheidend in der Entstehung beteiligt. (Zum Liveticker!)

Premier League

Everton - Leeds 1:0



Leeds United kassierte im Abstiegskampf beim direkten Konkurrenten Everton eine bittere 0:1-Niederlage. Mit dem zehnten Premier-League-Spiel hintereinander ohne Sieg stellte die Truppe von Interimstrainer Michael Skubala den Klub-Negativrekord ein, Jesse Marsch war vor Kurzem entlassen worden. ÖFB-Innenverteidiger Maximilian Wöber wurde am Samstag in der Halbzeitpause ausgewechselt. Leeds hat nach 23 Spielen 19 Punkte auf dem Konto und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. (Zum Liveticker!)

Manchester United - Leicester 3:0



Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer einen wichtigen Sieg im Titelkampf der Premier League gefeiert. Sabitzer, der unter der Woche in der Europa League beim FC Barcelona (2:2) gesperrt gefehlt hatte, kehrte bei United in die Startformation zurück und wurde in der 80. Minute nach einer soliden Leistung ausgewechselt. Allerdings hatte der 28-jährige Mittelfeldspieler, Leihgabe von Bayern München, bei einem harten Tackling kurz vor der Halbzeitpause Glück, nicht vom Platz gestellt zu werden. (Zum Liveticker!)

La Liga

Osasuna - Real Madrid 0:2



Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat in La Liga dank einer starken Schlussphase bei Osasuna einen 2:0-Pflichtsieg gefeiert. Für die "Königlichen", bei denen ÖFB-Star David Alaba am Samstagabend als Linksverteidiger durchspielte, sorgten Federico Valverde (78.) und Marco Asensio (92.) in einem weitgehend ausgeglichenen Spiel in Pamplona für den wichtigen "Dreier" im Titelkampf. (Zum Liveartikel!)

Serie A

Sampdoria Genua - Bologna 1:2



ÖFB-Teamspieler Stefan Posch ist beim 2:1-Erfolg seines FC Bologna bei Sampdoria Genua in der italienischen Serie A verletzt ausgewechselt worden. Der 25-jährige Innenverteidiger humpelte am Samstag nach 40 Minuten offensichtlich mit Problemen am linken Oberschenkel vom Feld und konnte nicht mehr weiterspielen. Sein Landsmann und ÖFB-Teamkollege Marko Arnautovic fehlte wegen einer Gelbsperre. (Zum Liveticker!)

Ligue 1

Stade Rennes - Clermont Foot 2:0



Clermont Foot mit ÖFB-Stürmer Muhammed Cham kassierte mit dem 0:2 bei Stade Rennes hingegen die dritte Niederlage in Serie und wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Cham wurde beim Tabellen-12. in der 85. Minute ausgewechselt. (Zum Liveticker!)

RC Lens - Nantes 3:1



Lens mit Abwehrchef Kevin Danso, der durchspielte, feierte einen 3:1-Sieg gegen Nantes und mischt somit weiter mit im Kampf um die Champions-League-Plätze. (Zum Liveticker!)

Schweiz

Winterthur - Sion 1:1



ÖFB-Nationaltorhüter Heinz Lindner und Sion retteten gegen Tabellenschlusslicht Winterthur ein spätes 1:1.