Der SC Freiburg kam am Sonntag daheim gegen Mönchengladbach nicht über ein torloses Remis hinaus. Philipp Lienhart spielte bei den Hausherren durch, Michael Gregoritsch wurde in der 83. Minute ausgetauscht. Bei Gladbach kam Hannes Wolf in der 82. Minute auf den Platz, Stefan Lainer saß auf der Bank. Mit einem Sieg hätte die Heimmannschaft die Tabellenführung übernehmen können.

Dass Freiburg durch den Punkteverlust Platz eins verpasste, quittierte Gregoritsch mit beißender Ironie. "Wir müssen jetzt überlegen, ob da nicht bald ein Trainerwechsel her muss - und wir müssen in den Spiegel schauen und fragen, ob das unser Anspruch ist, den wir haben wollen", erklärte der ÖFB-Internationale scherzend.