Die Sommerpause neigt sich auch im eurpäischen Klubfußball dem Ende zu und der Startschuss in eine echte Hammer-Saison fällt. In Deutschland beginnt am Freitag der DFB-Pokal, die Liga startet eine Woche später mit dem Kracher zwischen Europa-League-Sieger Frankfurt und Meister Bayern. In England geht es mit dem Duell zwischen Crystal Palace und Arsenal zeitgleich los.

TV-Bezahlsender Sky hat auch heuer umfangreiche Rechte für die Bewerbe der Männer und Frauen in Deutschland und England. Neben dem Samstags-Topspiel, den Einzelspielen und der Konferenz der Bundesliga sowie den Partien im DFB-Cup gibt es auch das volle Premier-League-Paket. "Dazu zeigen wir ebenfalls die englische Women's Super League und den DFB-Pokal der Frauen, weil wir auch sehen, dass das Zuschauerinteresse auch an Frauensport bei 80 Prozent liegt", erklärt Sky-Fußballchef Mario Nauen.

Nicht nur am Platz, sondern auch abseits des Rasens soll der Sender weiblicher werden. So wird etwa Ex-Nationalspielerin Tabea Kempe den auch heuer gesetzten Didi Hamann als Expertin verstärken. "Es kitzelt schon im Schuh", ist Kempe bereits Feuer und Flamme. Sie wird zweiwöchig abwechselnd mit Julia Simic am Samstag dabei sein.

TV-Experten tippen auf Borussia Dortmund

Hamann zeigte sich bei der Präsentation des Saisonprogramms 2022/23 ebenfalls schon angrifflustig, tippte so wie Kempe in der Meisterfrage auf den BVB. "Die Bayern haben am Papier toll eingekauft, aber vielleicht zu viele Künstler, sie brauchen auch Wasserträger, die richtig arbeiten, sich auch führen lassen." In diese Kerbe schlägt auch Kempe: "Das wird eine super intensive Saison mit einer WM, die im Winter läuft. Das trifft alle Topmannschaften meistens auch mit Verletzungen, die dann heuer im Frühjahr passieren würden. Wenn einer verwundbar ist, dann der FC Bayern."

Technisch wird sich einiges tun, so soll künftig in UHD und "Dolby Atmos" ausgestrahlt werden. Erstmals wird vor allem der neue Atmos-Sound beim Supercup der Bayern gegen Leipzig am Samstag (20.30 Uhr) zu hören sein.

In England wird nach der Verpflichtung von Erling Haaland der Meister-Weg nur über Manchester City gehen, auch bei den Frauen ist mit dem Ligakrösus zu rechnen. Kempe: "Chelsea gewann zuletzt dreimal, doch auch Arsenal, Tottenham und United sind hier nicht zu unterschätzen."

So geht's los auf Sky

DFB-Cup, Männer: 1. Runde Freitag bis Montag

Deutsche Bundesliga: Start am 5. August

Englische Premier League: Start am 5. August

Women's Super League: Start am 9. September

DFB Pokal Frauen: Start am 20. August