Das schafft wohl nur ein Martin Hinteregger. Europa-League-Sieger mit Frankfurt, fünffacher Meister mit Salzburg, zweifacher Euro-Teilnehmer und 67-facher Teamspieler für Österreich. Und am Ende dreht sich alles um ein in einem 300-Seelen-Ort ausgetragenes Hobby-Turnier. Der "Hinti-Cup" in der Kärntner Heimat Sirnitz läutete das Aus einer Karriere ein, die so wohl nicht hätte enden müssen.