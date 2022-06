Der Sport, der alles ermöglichen kann, kennt viele solcher oder ähnlicher Geschichten. Geboren in einem Armenviertel im Norden von Uruguay, aufgewachsen am Rande der Gesellschaft in einer "Favela", die so genannt wird, weil der Ort (Artigas) unmittelbar an Brasilien grenzt. Sein Name klingt programmatisch, denn Darwin Núñez ist ein Paradebeispiel für die Evolution eines Fußballers. Dass er so heißt, hat der junge Mann (22) allerdings nicht dem Begründer der berühmten Theorie zu verdanken. Seine Eltern wollten damit einen verstorbenen Freund der Familie in Ehren halten, vielleicht kommt Charles Darwin ja doch noch um die Ecke.