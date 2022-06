Für Martin Hinteregger zählt derzeit nur sein Herzensprojekt. Der "Hinti Cup" geht an diesem Wochenende in seiner Heimat Sirnitz über die Bühne. Demnächst werden aber auch die Weichen für die eigene Zukunft gestellt. Ziel ist ein Verbleib in Frankfurt. Sportlich ist die Beziehung ein Erfolg, zwischenmenschlich gibt es immer wieder Probleme. So wollte die Eintracht mit dem Verkauf des Publikumslieblings vor einigen Wochen noch Geld in die Vereinskassen spülen. Sehr zum Unmut der Fans.