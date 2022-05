Martin Hinteregger sorgte mit seinem Feiermarathon inklusive vieler Videos und Fotos nach dem Europacupsieg der Frankfurter Eintracht für Schlagzeilen. Jetzt geriet der Kärntner wieder in den Fokus deutscher Medien, weil er einen Termin verpasste. Die Fanparty am Donnerstag machte er in vollen Zügen noch mit. Die Verabschiedung seiner Mitspieler am Freitag, darunter auch Stefan Ilsanker, verpasste der 29-Jährige, wie die "Bild" berichtete, als einziger Eintracht-Profi. Deshalb hat er, schreibt das Blatt, bei einigen seiner Mannschaftskollegen Kredit verspielt.

Dieses Verhalten sowie Interviews, in denen er von einem von seier Seite schon als fix angenommen Abschied aus Frankfurt sprach, werden Hinteregger jetzt im Verein offenbar übel genommen. Dass "Hinti" die Eintracht verlässt, soll aber nun kein Thema sein. Auch wenn Trainer Oliver Glasner wohl Gesprächsbedarf hat, um Hinteregger wieder in bester Eintracht in den "normalen" Ablauf des Teams zu integrieren.