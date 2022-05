Für Michael Sollbauer geht es mit Dresden auch um die persönliche Zukunft

Dynamo Dresden kämpft in der Relegation gegen Kaiserslautern gegen den Abstieg in Liga drei. Der Kärntner Michael Sollbauer dirigiert die Abwehr der Ostdeutschen. Bei einem Abstieg deutet vieles auf eine Rückkehr in die Bundesliga hin.