England

Zwei Runden vor Schluss hat Manchester City in der Premier League nicht nur drei Punkte Vorsprung auf Liverpool, sondern nach dem 5:1-Erfolg bei Wolverhampton auch die um sieben Treffer bessere Tordifferenz. Am Sonntag steht den „Citizens“ mit dem Gang zu West Ham allerdings eine schwere Prüfung bevor, die „Hammers“ haben noch eine Chance auf die Europa League. Liverpool bestreitet zuvor am Samstag (17.45 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion gegen Chelsea das Finale des FA-Cups und ist am Dienstag bei Ralph Hasenhüttls Southampton zu Gast. In der Schlussrunde (22. Mai) trifft Manchester City zu Hause auf Aston Villa, während Liverpool die Wolverhampton Wanderers empfängt, die ebenfalls noch eine minimale Chance auf die Teilnahme am internationalen Geschäft haben. Fix dabei sind bereits Chelsea, Arsenal, Tottenham (Champions oder Europa League) und Manchester United (Europa oder Conference League). Mit Norwich und Watford stehen zwei Absteiger bereits fest, der dritte wird zwischen Everton, Burnley und der Jesse-Marsch-Elf Leeds ermittelt.

Spanien

Real Madrid steht bereits länger als spanischer Meister fest, Barcelona wird wohl Zweiter und hat dank starker Rückrunde die Champions-League-Teilnahme zwei Spieltage vor Schluss sicher. Auch Atletico Madrid und Sevilla dürfen wohl mit der Königsklasse planen, Betis Sevilla hat nur noch Außenseiterchancen. Mit Elche, Getafe, Granada, Cadiz, Mallorca, Alaves und Levante sind noch einige Teams in den Abstiegskampf verwickelt, drei wird es am Ende treffen.

Italien

Inter Mailand hat in Italien nach dem Gewinn der Coppa Italia noch die Chance auf das Double. Am Sonntag gastiert der zwei Punkte hinter Milan liegende Tabellenzweite bei der gegen den Abstieg kämpfenden Elf von Cagliari, der Stadtrivale empfängt Atalanta. Am 22. Mai spielt Inter zu Hause gegen Sampdoria, Milan tritt auswärts gegen Sassuolo an. Napoli und Juventus Turin haben ihre Champions-League-Tickets bereits fix in der Tasche, Lazio Roma, die AS Roma, die Fiorentina und Atalanta kämpfen noch um die verbleibenden internationalen Startplätze. Fix abgestiegen ist noch kein Verein, Venedig bräuchte bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer aber wohl ein Wunder. Sampdoria, Spezia, Salernitana, Cagliari und Genua sind allesamt noch nicht gerettet.

Deutschland

Bayern ist Meister, dahinter folgen Dortmund und Leverkusen. Der vierte in der deutschen Bundesliga zu vergebende Champions-League-Platz ist aber noch heiß umkämpft. Leipzig verteidigt in der letzten Runde am Samstag (15.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld ein Zwei-Punkte-Plus auf Freiburg, das beim Dritten Leverkusen gastiert. Die Bielefelder haben bei drei Punkten Rückstand und der um sieben Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber Stuttgart noch eine Minichance auf den Relegationsplatz. Die Stuttgarter können der Relegation noch entgehen, wenn sie Köln schlagen und Hertha BSC Berlin in Dortmund verliert. Die Kölner erreichen mit einem Sieg die Conference League, wenn Union Berlin gegen Bochum nicht gewinnt. Greuther Fürth ist bereits abgestiegen.

Frankreich

Auch in Frankreich ist die Messe längst gelesen. PSG hat sich den Titel von Lille zurückgeholt, die in dieser Saison keine Rolle gespielt haben. Das Rennen um die internationalen Plätze ist aber noch offen, Marseille hat als Zweiter mit drei Punkten Vorsprung auf Monaco die Königsklasse noch nicht sicher, hinter dem Champions-League-Qualifikationsplatz auf Rang vier liegt derzeit mit zwei Punkten Rückstand Nizza, einen dahinter liegt Rennes auf dem Conference-League-Platz. Auch Straßburg und Lens haben noch die Chance auf eine internationale Teilnahme. Am Tabellenende hat Bordeaux als Letzter nur noch eine kleine Chance auf die Relegation, einen Punkt davor liegt Metz. Drei Zähler vor Metz besetzt aktuell St. Etienne den Relegationsplatz, weitere drei Punkte davor liegt Lorient. Clermont und Troyes sind wohl auch nächstes Jahr wieder erstklassig.

